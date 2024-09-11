Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.
“Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость”, — йдеться у повідомленні.
Водночас аналітики зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії у тому районі.
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