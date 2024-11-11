Російські військовослужбовці розстріляли двох воїнів ЗСУ на Курському напрямку. Україна вже направила листи до міжнародних організацій.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

“За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині”, – заявив Лубінець.

З огляду на цей інцидент було надіслано листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликами терміново відреагувати на акт жорстокості, який порушує права військовополонених.

Представники України вважають такі дії черговим воєнним злочином Росії та серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, закликаючи світову спільноту до невідкладної реакції, щоб зупинити агресію та забезпечити відповідальність РФ за кожен вчинений злочин.

Нагадуємо, що вчора, 10 листопада, інтернетом ширилося відео, де російські військовослужбовці розстрілюють пораненого бійця ЗСУ.