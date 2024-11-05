Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей.

Справи відкриті за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.

“Трьох Захисників України росіяни ймовірно захопили в полон під час наступу на м. Селидове 23 жовтня. Інших трьох — на тому ж напрямку вже 1 листопада. Всі військовополонені були без зброї.” – заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними слідства, перший інцидент стався 23 жовтня 2024 року о 17:17, коли під час наступу на позиції української армії в районі міста Селидове російські військові захопили трьох беззбройних українських військовослужбовців, а згодом розстріляли їх.

Другий випадок зафіксовано 1 листопада 2024 року о 14:00 на Покровському напрямку, де російські війська, захопивши в полон трьох українських бійців – їх також розстріляли з автоматичної зброї.

Розстріл військовополонених є прямим порушенням Женевських конвенцій, які зобов’язують сторони конфлікту забезпечувати гуманність у поводженні з полоненими.

Український омбудсман вже поінформував про ці випадки Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, закликавши міжнародні організації зафіксувати докази систематичних порушень з боку Росії.

Досудові розслідування цих злочинів здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.