За його інформацією, у мережі поширюється відео, на якому зафіксовано розстріл шістьох беззбройних українських військовополонених, скоєний окупантами.

“На відео, яке оприлюднили самі російські військові, зафіксовано, як вони по черзі розстрілюють наших військовополонених у спину. Це черговий воєнний злочин, який не можна залишати безкарним,” – заявив Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

За словами омбудсмена, під час злочину росіяни змушували полонених лежати на землі й мовчати. Один із окупантів, зафільмувавши свої дії, перед розстрілом заявив: “Один — мій,” після чого відкрив вогонь у спину беззбройному полоненому.

“На записі видно шістьох загиблих. Щодо долі сьомого військовополоненого, який з’являється на відео, інформація уточнюється,” – додав Лубінець.

Він підкреслив, що цей злочин є черговим прикладом систематичного порушення Росією міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

“Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це має бути зафіксовано, а винні повинні понести покарання. Безкарність породжує системність злочинів, і світ не має права закривати на це очі,” – наголосив омбудсмен.

Україна продовжує наполягати на створенні міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії, зокрема проти військовополонених, і закликає міжнародну спільноту до рішучих дій.