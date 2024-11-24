Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
“21 листопада 2024 року, близько 18:00, військові армії держави-агресора увійшли до однієї з квартир житлового кварталу Торецька, де знаходилися троє цивільних. Окупанти умисно відкрили вогонь із автоматичної зброї, що призвело до загибелі двох жінок. Чоловік, який перебував із ними, дістав серйозні поранення, включаючи переломи плеча та ключиці”, – повідомила Донецька обласна прокуратура.
Наразі постраждалого госпіталізовано, йому надають кваліфіковану медичну допомогу.
Зазначається, що розслідування ведеться за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей.
На місці події тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини злочину. Фіксація таких випадків спрямована на забезпечення правосуддя для постраждалих і притягнення винних до відповідальності.
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