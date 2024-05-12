Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури та очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
“Нікопольщина пережила за день 6 атак. Росіяни гатили по населеним пунктам району з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе”, – написав Лисак.
За його словами, у місті внаслідок обстрілів понівечено приватну оселю, господарську споруду та газопровід.
Також ворог завдав ударів по Марганецькій та Мирівській громадах з’ясовують. Наслідки атаки з’ясовуються.
За інформацією прокуратури, осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
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