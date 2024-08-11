На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Стало відомо, що на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації. При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про “батальйон “Нахтіґаль”, який нібито захоплює населені пункти Курської області.

“Росія – це країна фарс, де реальність перевернута, а будь-які людські цінності не є такими. Тому всі процеси прийняті в здоровому суспільстві окупанти імітують й перетворюють на зброю”, – наголошують в ЦНС.

Центр нацспротиву нагадує, що всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства.

Додамо, що західні союзники підтримують наступ ЗСУ на Курську область. Зокрема Німеччина не перешкоджає можливому наступу України на територію Росії, підтверджуючи право суверенної країни на самооборону відповідно до міжнародного права. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не коментує ситуацію через відпустку. США також не вважають український наступ у Курській області серйозною проблемою.