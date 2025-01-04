Про це повідомила Сумська ОВА.
За цією інформацією, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.
Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під’їзд багатоквартирного будинку. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.
Рятувальні роботи тривають.
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