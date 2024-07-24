Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу на Харків, є потерпілі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram

“Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі”.

Пізніше мер повідомив про двох постраждалих внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці влучання – пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків. Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Станом на 14.40 внаслідок російської повітряної атаки місцева влада повідомляла про шістьох потерпілих.