У неділю, 18 серпня, російські війська скинули авіабомбу на місто Білопілля Сумської області. Попередньо, внаслідок удару одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram-каналі.

“Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула й одна отримала поранення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

“Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди”, — наголошують в обласній адміністрації.

За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Садівська, Степанівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, ранком суботи, 17 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. В результаті атаки пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, будівлю ТРЦ та інше. Відомо про двох постраждалих, які лікуються вдома.