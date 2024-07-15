Росіяни скинули на Лиман дві 250 кг бомби

У понеділок, 15 липня, російська окупаційна армія вдарила по Лиману Донецької області керованими авіаційними бомбами (КАБ). Є поранені.

Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що росіяни цілеспрямовано скинули на місто дві 250-кілограмові КАБи.

За попередньою інформацією, у результаті удару поранення отримали п’ятеро місцевих жителів віком від 27 до 50 років. Зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та житлового фонду.

“Пошкоджено три магазини, інфраструктурний об’єкт та приватний будинок”, – повідомив посадовець.

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, внаслідок обстрілу зазнали тілесних ушкоджень п’ятеро цивільних. Зокрема, чоловіка 50 років та його 49-річну дружину, які перебували на вулиці, госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами, множинними осколковими пораненнями і забоями. Також травмовано двох жінок 45 та 50 років. Крім того, від ворожої атаки постраждав 27-річний працівник поштового відділення.

Керівник обласної військової адміністрації вкотре закликав мирних жителів якнайшвидше евакуюватися у більш безпечні регіони країни.