Уранці 28 травня росіяни скинули на селище Олексієво-Дружківка Донецької області 1,5-тонну авіаційну бомбу.
Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.
За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Слідством встановлено, що під приціл загарбників потрапили приватні будинки. Ворожим ударом у селищі пошкоджені десятки домоволодінь, церква та чотири автомобілі. Огляд місця події триває.
Постраждалим оперативно надана медична допомога.
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