В Олексієво-Дружківці Донецької області внаслідок авіаційного удару російських військ поранені шестеро людей, серед них – чотирирічний хлопчик.

Уранці 28 травня росіяни скинули на селище Олексієво-Дружківка Донецької області 1,5-тонну авіаційну бомбу.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Слідством встановлено, що під приціл загарбників потрапили приватні будинки. Ворожим ударом у селищі пошкоджені десятки домоволодінь, церква та чотири автомобілі. Огляд місця події триває.

Постраждалим оперативно надана медична допомога.