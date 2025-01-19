Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що росіяни передислоковують свої підрозділи, зокрема з Курахівського напрямку, і стягують додаткові сили для посилення наступальних операцій на Покровськ.

Про це пише ISW.

Аналітики припускають, що російське Центральне угруповання військ зібрало ударне угруповання у складі підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій (ЗВА) на південь від Покровська, ймовірно, в рамках триваючих російських зусиль з активізації наступальних операцій на південь і південний захід від міста.

“Російське військове командування може передислокувати ці підрозділи в райони на південь від Покровська, якщо воно продовжуватиме надавати пріоритет тактичному просуванню в напрямку південних флангів Покровська в найближчі тижні і місяці”, — йдеться у звіті.

Російське військове командування також повідомило про передислокацію елементів другого підрозділу 51-ї ЗВА з Курахівського напрямку для проведення наступальних операцій на схід від Покровська.

За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування, ймовірно, вирішить перекинути частини бригад на пріоритетну ділянку фронту, і російське військове командування, схоже, вирішило передислокувати ці сили для проведення наступальних операцій на схід від Покровська.

Темпи такого просування, ймовірно, залишатимуться повільними, припускають аналітики, оскільки російські війська ще не продемонстрували здатність до швидкого механізованого маневру, необхідного для швидкого прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська з достатньою швидкістю.