Окупанти за наказом командування стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

“Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину”, — йдеться в повідомленні.

Цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні. Це відкриває можливість провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання.

“На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.