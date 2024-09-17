Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин росіян – жорстоку показову страту беззбройного українського військовополоненого.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

“Черговий воєнний злочин – росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути”, – підкреслює Любінець.

Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

Вранці 17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця закололи мечем, на якому написано “За Курськ”. На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.

На фото закривавлене тіло лежить на дорозі на фоні пошкодженої техніки і будинка з вибитими віками. Де саме це сталося, невідомо.