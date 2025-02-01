Минулого року кількість страт значно зросла у порівнянні з попередніми роками: якщо у 2022-2023 році було зафіксовано 68 страт, то у 2024 році – 109.

Про це повідомляє UA War Infographics.

Така кількість зафіксована станом на 18 рудня 2024 року уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Водночас Верховним комісаром ООН з прав людини станом на 30 грудня 2024 року зафіксовано 68 таких випадків.

Як зазначає видання, 2024 року кількість страт значно зросла у порівнянні з попередніми роками: якщо у 2022-2023 році було зафіксовано 68 страт, то у 2024 році – 109.

Російська пропаганда виправдовує та заохочує ці злочини, про що свідчать неодноразові висловлювання з цього приводу.