Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у відповіді на запит від «Слідства.Інфо».

На початку жовтня Офіс генпрокурора звітував, що задокументовано щонайменше 93 випадки страт українських полонених. Згодом з’ясувалося, що російські військові розстріляли українських бійців у місті Нью-Йорк на Донеччині.

Також стало відомо про можливий розстріл дев’яти українських військовополонених на території Курщини. За цими фактами Офіс Генпрокурора порушив кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Генеральний прокурор наголосив, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином.

Крім того, Міністерство оборони повідомило, що не менш ніж 177 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабного вторгнення.