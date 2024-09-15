Російські війська продовжують активні наступальні дії на кількох ділянках фронту, а також розпочали контрнаступ у Курській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X.

За даними британської розвідки, попри інтенсивність наступу, російські сили наразі не досягли значних успіхів. У Курській області, де українські війська з середини серпня 2024 року контролюють близько 800-900 кв. км, російські підрозділи здійснили контрнаступ. За даними британської розвідки, повітряно-десантні війська та морська піхота РФ атакували позиції ЗСУ і, ймовірно, повернули кілька селищ під свій контроль.

На сході України російські сили повільно просуваються в бік Вугледара та на південний схід від Покровська, важливого логістичного центру. Проте значного прогресу в напрямку Покровська росіяни не досягли. За останній тиждень ворог проводив активні атаки, але не зміг захопити нові території.