Оборонці Часового Яру можуть продовжувати тримати оборону, якщо їм нададуть достатньо боєприпасів та забезпечать чітку координацію дій, - Згурець

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Часів Яр утримується вже протягом значного часу. Ми знаємо, що одна з базових ліній оборони проходила по каналу Сіверський Донець – Донбас. Це бетонна канава шириною приблизно 30 метрів, яка ускладнює переправу важкої техніки через цей канал. На деяких ділянках була вода, але зазвичай це суха бетонна перешкода. Ця лінія каналу проходила з півночі на південь. В окремих місцях були відтинки довжиною 700 метрів, де канал проходив під землею, що спрощувало противнику його перетин. Однак ці просування та спроби прориву покривалися нашою артилерією”, – повідомив Згурець.

За інформацією директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагається тиснути на оборону в Часовому Яру з трьох напрямків:

Перший напрямок – це Богданівка та Калинівка, які розташовані північніше Часового Яру.

Другий напрямок – центральна частина та вихід противника до району Новий.

Третій напрямок – від Іванівського через Ступочки з просуванням до Костянтинівки.

24-та бригада повідомила, що ворог скористався зміною погодних умов під час туману, і певна кількість їхньої техніки та особового складу просунулася по цій трасі. Згодом бригада заявила, що противника заблоковано та ведуться дії, спрямовані на його знищення.