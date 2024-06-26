У тимчасово окупованому Криму росіяни повністю знищили античний Херсонес – автентичну пам'ятку світового значення. На його місці звели новий відкритий театр.

Про це повідомила на старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліну Кравченко.

Дослідниця розповіла про це на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи. Вона наголосила, що росіяни руйнують оригінальні пам’ятки архітектури та зводять на їхньому місці новобудови.

“Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму — з Херсонесом Таврійським”, — сказала Евеліна Кравченко.

Зазначають, що у 2015–2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, розташовані на поверхні: башти, стіни й колони. Згодом на місці давньої цитаделі поставили амфітеатр, а той здійснює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Окрім цього, до Росії вивезли значну частину знайдених артефактів: фрески, посуд, предмети побуту та ікони. На місці залишків некрополя після цього розпочалося будівництво археологічного парку “Новий Херсонес”.

“Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило“, — поділилася Евеліна Кравченко.

Зараз на місці археологічних залишків збудували, по суті, нове місто. Археологічний парк перекриває старі знахідки, а низку розкопаних об’єктів поступово перенесли та відбудували в іншому місці.

Ба більше, там, де раніше розташовувалося городище, росіяни поставили Собор святого Володимира. Він освячений Московським патріархатом і підпорядковується йому.