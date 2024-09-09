Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що протягом серпня подібних випадків зафіксовано 447. Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року – 4035.

“Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов’язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.