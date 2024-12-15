Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

“Погіршилися ситуація і в Новому Комару, де недавно ЗСУ провели зачистку. 14 грудня колона з дев’яти БМП і одним танком на чолі проїхали поля південніше Роздольного і спокійно висадили щонайменше 50 росіян”, зазначають аналітики.

За даними DeepState, “уся ця маса розосередилася по будинках і підвалах у південній і центральній частині села. 

“Як їх тепер вибивати важко уявити…”, ставлять питання аналітики.

Повідомляється, що ворог продовжує застосовувати тактику, коли на чолі колони йде броньована машина (здебільшого танк), обшита пластинами та з купою РЕБів. За ним рухається колона і в разі вже ураження ведучої машини повертаються назад, рідше продовжують рух вперед. І ця тактика, за висновком аналітиків, дає результат.

  • Ворог окупував населені пункти навколо Успенівки на Донеччині, — DeepState
  • Окупанти взяли під контроль ще три населені пункти Донеччини — DeepState
  • Окупанти просунулися біля Торецька та ще чотирьох населених пунктів — DeepState