Окупантів вже помітили у селі Новий Комар на Времівському напрямку, яке розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району Донецької області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

“Погіршилися ситуація і в Новому Комару, де недавно ЗСУ провели зачистку. 14 грудня колона з дев’яти БМП і одним танком на чолі проїхали поля південніше Роздольного і спокійно висадили щонайменше 50 росіян”, — зазначають аналітики.

За даними DeepState, “уся ця маса розосередилася по будинках і підвалах у південній і центральній частині села.

“Як їх тепер вибивати — важко уявити…”, — ставлять питання аналітики.

Повідомляється, що ворог продовжує застосовувати тактику, коли на чолі колони йде броньована машина (здебільшого танк), обшита пластинами та з купою РЕБів. За ним рухається колона і в разі вже ураження ведучої машини — повертаються назад, рідше — продовжують рух вперед. І ця тактика, за висновком аналітиків, дає результат.