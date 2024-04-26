Поліція зафіксувала 1800 ворожих обстрілів. Армія рф бомбила житлові квартали з авіації, ракетних комплексів та артилерії.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Пошкоджено 10 цивільних об’єктів – вісім житлових будинків, критичну інфраструктуру.

“Удачне Росія атакувала ракетою з ОТРК «Іскандер-М» – вбила трьох цивільних осіб. Четверо мирних жителів були поранені. Пошкоджено контактну мережу”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина в Очеретиному, ще одна – в Курахівці. Пошкоджені приватні оселі.

“У Красногорівці травмовано трьох мешканців, два приватних будинки зазнали руйнувань. Є поранений у Гірнику, пошкоджено три домівки”, – додають у відомстві.

Авіаудар керованою авіабомбою «КАБ-250» окупанти завдали по багатоквартирному будинку в Костянтинівці. Бомба не розірвалась, її буде знешкоджено.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 106 людей, з них 12 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 157 631 особу, серед них 18 567 – діти, 6 468 – люди з інвалідністю.