Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За її інформацією, на автодорозі між селами Улакли і Дачне Волноваського району ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль. У ньому загинув 19-річний водій.

Окрім цього, російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Загинула 84-річна пенсіонерка.

Також війська рф обстріляли Селидове. Травмовано двох чоловіків та жінку.

Під приціл окупантів потрапило і місто Сіверськ. Снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

Крім того, під час атаки армії держави-агресора на місто Мирноград, поранень зазнала подружня пара віком 50 та 55 років. Потерпілим надано медичну допомогу.

Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.