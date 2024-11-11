Прокуратура Донецької області відкрила досудове розслідування за фактом можливого воєнного злочину, що призвів до загибелі мирного жителя поблизу Селидового.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“11 листопада 2024 року у Telegram з’явилася інформація про вбивство цивільного мешканця, яке ймовірно вчинили представники російських збройних сил в окупованому Покровському районі”, – зазначено в повідомленні.

Інформація надійшла після публікації фотографій, на яких видно тіло загиблого чоловіка, що лежить на дорозі серед зруйнованих будинків, які зазнали руйнувань під час бойових дій. Згідно з повідомленням, вбивство сталося в селі Новоолексіївка, поблизу Селидового, після його захоплення російськими силами.

На оприлюднених світлинах видно тіло чоловіка, яке лежить на дорозі поряд з будинками, що постраждали від обстрілів. Слідчі дії тривають – правоохоронці здійснюють розшукові заходи для перевірки даних, встановлення обставин злочину та ідентифікації загиблого.