Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Покровськ під постійним вогнем — 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню”, — написав він.