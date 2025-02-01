Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Покровськ під постійним вогнем — 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню”, — написав він.
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