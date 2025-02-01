Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Покровськ під постійним вогнем — 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння. Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню”, —  написав він.

  • Удар по Полтаві: кількість загиблих уже восьмеро, серед них – дитина (ВІДЕО)
  • Наслідки атаки на Київщину: пожежі і пошкоджені приватні будинки
  • Понад 10 ударів: вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя безпілотниками (фото, відео)