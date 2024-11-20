Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові рф взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли”, – йдеться у повідомленні.

Також росіяни, ймовірно, вбили ще трьох українських військовослужбовців, які перебували в стані поранення на цій же позиції. Ці дії розглядаються як грубе порушення норм міжнародного права та Женевських конвенцій, що регулюють поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що 11 листопада російські окупанти здійснили черговий злочин, розстрілявши двох українських військовополонених на Курщині.

Також 10 листопада в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють пораненого захисника України. Цей акт жорстокості став ще одним доказом порушення міжнародного гуманітарного права окупаційними силами РФ.