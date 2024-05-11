У п'ятницю, 10 травня, російська армія завдавала ударів по Нікополю на Дніпропетровщині. Пошкоджені два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вчора до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами-камікадзе. Атакувала ще 4 рази”, — зазначив Лисак.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджені два приватні будинки та інфраструктурний об’єкт. Загиблих і постраждалих немає.

“Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів”, — зауважив очільник ОВА.