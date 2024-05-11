Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вчора до пізнього вечора російська армія била по Нікополю дронами-камікадзе. Атакувала ще 4 рази”, — зазначив Лисак.
За його словами, внаслідок ударів пошкоджені два приватні будинки та інфраструктурний об’єкт. Загиблих і постраждалих немає.
“Ніч в місті та області в цілому минула без обстрілів”, — зауважив очільник ОВА.
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