З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зареєстровано близько 143 тисяч воєнних злочинів - щодня правоохоронці документують сотні нових злочинів російських військових.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов під час конференції в Гаазі.

Бєлоусов наголосив, що масштаби воєнних злочинів, які російські військові вчинили на території України, є надзвичайно великими та шокують своєю безпрецедентною жорстокістю і систематичністю.

“В середньому правоохоронні органи фіксують 200-300 нових злочинів щодня” – підкреслив він.

Він також зазначив, що згідно з Римським статутом, що регулює визначення міжнародних злочинів, важко знайти вид злочину, якого б не здійснили російські сили.

“Масштаби руйнувань цивільних об’єктів є колосальними. Знищені лікарні, школи, об’єкти енергетичної інфраструктури та приватні будинки”, – додав Бєлоусов.

Він наголосив, що атаки тривають і зараз, причому агресор використовує всі можливі види озброєння для завдання шкоди як військовим, так і мирному населенню.