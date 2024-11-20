Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов під час конференції в Гаазі.
Бєлоусов наголосив, що масштаби воєнних злочинів, які російські військові вчинили на території України, є надзвичайно великими та шокують своєю безпрецедентною жорстокістю і систематичністю.
“В середньому правоохоронні органи фіксують 200-300 нових злочинів щодня” – підкреслив він.
Він також зазначив, що згідно з Римським статутом, що регулює визначення міжнародних злочинів, важко знайти вид злочину, якого б не здійснили російські сили.
“Масштаби руйнувань цивільних об’єктів є колосальними. Знищені лікарні, школи, об’єкти енергетичної інфраструктури та приватні будинки”, – додав Бєлоусов.
Він наголосив, що атаки тривають і зараз, причому агресор використовує всі можливі види озброєння для завдання шкоди як військовим, так і мирному населенню.
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