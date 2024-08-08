У четвер ввечері російські війська скинули на місто Селидове в Донецькій області планерну авіабомбу, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Станом на 21:30 відомо про двох загиблих і 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019 року народження”, — написав Філашкін.

Очільник ОВА повідомив також, що вибухом пошкоджено 20 багатоповерхових домів, шість адміністративних будівель та три підприємства. На місці працюють всі відповідальні служби.