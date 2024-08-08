Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“Станом на 21:30 відомо про двох загиблих і 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019 року народження”, — написав Філашкін.
Очільник ОВА повідомив також, що вибухом пошкоджено 20 багатоповерхових домів, шість адміністративних будівель та три підприємства. На місці працюють всі відповідальні служби.
Філашкін зауважив, що це вже друга смертоносна атака на цивільних області за день — вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці.
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