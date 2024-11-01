Сьогодні, 1 листопада, Росія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки по місцю дислокації правоохоронців загинула одна людина, поранення отримали 26 поліцейських і четверо цивільних.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“1 загиблий та 26 поранених поліцейських у Харкові внаслідок російського удару по місцю дислокації правоохоронців, які забезпечують правопорядок у прифронтовому регіоні та дбають про безпеку місцевих мешканців. Травмовано ще щонайменше 4 цивільних. Співчуття близьким та рідним загиблого полковника Андрія Матвієнка”, — йдеться у повідомленні.

Деякі з поліцейських у тяжкому стані. Лікарі продовжують боротися за життя поранених правоохоронців.

У Нацполіції зазначили, що ворог відчує відповідь на полі бою від усіх сил МВС. Зокрема й підрозділів поліції, які в складі Сил оборони саме зараз тримають фронт.