Про це повідомили у Національній поліції України.
“1 загиблий та 26 поранених поліцейських у Харкові внаслідок російського удару по місцю дислокації правоохоронців, які забезпечують правопорядок у прифронтовому регіоні та дбають про безпеку місцевих мешканців. Травмовано ще щонайменше 4 цивільних. Співчуття близьким та рідним загиблого полковника Андрія Матвієнка”, — йдеться у повідомленні.
Деякі з поліцейських у тяжкому стані. Лікарі продовжують боротися за життя поранених правоохоронців.
У Нацполіції зазначили, що ворог відчує відповідь на полі бою від усіх сил МВС. Зокрема й підрозділів поліції, які в складі Сил оборони саме зараз тримають фронт.
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