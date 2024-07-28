Уранці в неділю, 28 липня, російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.

Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За даними очільника ОВА, загарбники атакували Богуславку о 05:40 ранку.

“Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено одну сільгоспбазу”, – йдеться у дописі Синєгубова.

Водночас Тимошко зазначив, що загарбницькі війська завдали удару ФАБ-500, та уточнив, що пошкодження дістали господарські приміщення сільгосппідприємства.

Представник Нацполіції попередив жителів області про загрозу нових ворожих обстрілів та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“Загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою. Російські вбивці продовжують вбивати людей і рівняти з землею наші міста і села. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – написав Тимошко.