Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За даними очільника ОВА, загарбники атакували Богуславку о 05:40 ранку.
“Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено одну сільгоспбазу”, – йдеться у дописі Синєгубова.
Водночас Тимошко зазначив, що загарбницькі війська завдали удару ФАБ-500, та уточнив, що пошкодження дістали господарські приміщення сільгосппідприємства.
Представник Нацполіції попередив жителів області про загрозу нових ворожих обстрілів та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
“Загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою. Російські вбивці продовжують вбивати людей і рівняти з землею наші міста і села. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – написав Тимошко.
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