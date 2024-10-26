Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.
За її інформацією, сьогодні під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.
“Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Окупанти атакували артилерією та «Градом». Цілили дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА. Пошкоджені АЗС, підприємство, адмінудівлі та авто. Загиблих і постраждалих немає”, — йдеться в дописі.
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