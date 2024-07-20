Вночі у суботу, 20 липня, російські війська вдарили по місту Барвінкове Харківської області ракетою "Іскандер". Внаслідок ворожого удару загинули люди, є поранені.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

“20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове. Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено”, – написав він.

Також він повідомив, що російські війська пізно ввечері у п’ятницю, 19 липня, завдали ракетного удару по селу Водяне Богодухівського району, внаслідок чого пошкоджень зазнало зерносховище.

“23:45 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Водяне. Внаслідок обстрілу «Іскандером» пошкоджене зерносховище”, – йдеться у дописі Синєгубова.