Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
“20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове. Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено”, – написав він.
Також він повідомив, що російські війська пізно ввечері у п’ятницю, 19 липня, завдали ракетного удару по селу Водяне Богодухівського району, внаслідок чого пошкоджень зазнало зерносховище.
“23:45 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Водяне. Внаслідок обстрілу «Іскандером» пошкоджене зерносховище”, – йдеться у дописі Синєгубова.
- Удар по вокзалу на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 25
- Росіяни атакували Укрзалізницю на Харківщині: кілька людей поранено
- Росіяни обстріляли селище Буди на Харківщині: багато постраждалих, є жертви