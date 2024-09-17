Російська армія вдарила КАБами по Київському району Харкова. Одне з влучань у місті — по відкритій території.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі відомо, що шестеро людей постраждали від удару.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.

Також він уточнив, що серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.