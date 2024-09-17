Харків після контрнаступу. Як місто готується жити без світла, тепла та зв'язку | Українська правда

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі відомо, що шестеро людей постраждали від удару.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.

Також він уточнив, що серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.