Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, наразі відомо, що шестеро людей постраждали від удару.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.
Також він уточнив, що серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.
- РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син
- Росіяни обстріляли Глухів у Сумській області: 10 травмованих, з яких 6 – діти
- Росія зменшила активність ДРГ на Сумщині, — ДПСУ