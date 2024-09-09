Про це повідомила Сумська ОВА у Телеграмі.

«Сьогодні вдень, 9 вересня ворог здійснив авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи. Попередньо, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Як повідомлялося, на Сумщині за минулу добу російська армія поранила трьох осіб, серед яких є підліток.