Про це повідомила Сумська ОВА у Телеграмі.
«Сьогодні вдень, 9 вересня ворог здійснив авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи. Попередньо, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Як повідомлялося, на Сумщині за минулу добу російська армія поранила трьох осіб, серед яких є підліток.
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