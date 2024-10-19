Ввечері у суботу, 19 жовтня, російські війська завдавали два удари по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. На цю мить відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Росіяни завдали два удари по місту. Станом на зараз відомо про трьох поранених”, — зазначив посадовець.

Також він додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Наразі всі комунальні служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні російські війська продовжили обстріл Нікопольщини на Дніпропетровщині. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Обстріли призвели до пошкоджень кількох будинків, але люди не постраждали.

Крім того, в результаті авіаудару, завданого російськими військами по місту Шостка в Сумській області, загинув чоловік. Його тіло виявили під завалами однієї з будівель.