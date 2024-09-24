Сьогодні ворог завдав ударів КАБами по одному з найгустонаселеніших районів Харкова. Ударів зазнали чотири адміністративні райони міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, КАби влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, щонайменше пʼятеро людей отримали поранення, троє — у тяжкому стані.

У одну з багатоповерхівок — пряме влучання. Люди знаходяться під завалами.

“За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі”, — пише Терехов.

Пізніше Синєгубов підтвердив інформацію та зазначив, що одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до 15.

“У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій”, — повідомив Терехов.

Станом на 16:16 відомо про трьох загиблих.

За словами міського голови, будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.

Станом на 16:45 у Харкові 22 постраждалих.

“У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами”, — повідомив мер міста.

Терехов зазначив, що один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією там троє загиблих. Ще двоє в інших місцях прильотів.

Попередньо під завалами будинку у Київському районі знаходяться двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.