Сьогодні ворог завдав ударів КАБами по одному з найгустонаселеніших районів Харкова. Ударів зазнали чотири адміністративні райони міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, КАби влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, щонайменше пʼятеро людей отримали поранення, троє — у тяжкому стані.

У одну з багатоповерхівок — пряме влучання. Люди знаходяться під завалами.

“За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі”, — пише Терехов.

Пізніше Синєгубов підтвердив інформацію та зазначив, що одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до 15.