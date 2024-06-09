У неділю, 9 червня, російські війська завдали по Харкову удару керованою авіабомбою. Приліт зафіксовано у район житлової забудови. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

«Окупанти вдарили КАБом по Харкову. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється», — зазначив Синєгубов о 17:45.

Одночасно, мер міста Ігор Терехов написав, що зафіксовано «приліт» по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється.

Додамо, що сьогодні ворожі війська здійснили артилерійський обстріл селище Борова Ізюмського району з РСЗВ «Ураган». За даними Харківської обласної прокуратури обстріл стався вночі близько 00:25. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранення отримав 82-річний чоловік. Напередодні росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.