Вибухи пролунали близько 23:00 21 серпня, одне з влучань — у Шевченківському районі у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, станом на 2 годину ночі було відомо, що 21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою, з них – троє неповнолітні, а саме – восьмирічна дитина та двоє сімнадцятирічних підлітків.

Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у середньому.

У більшості людей – гостра реакція на стрес.

Під удар потрапив будинок на Олексіївці — це спальний район Харкова, повідомило Суспільне. Одна з авіабомб поцілила в дерево біля входу до під’їзду житлової 16-поверхівки. Біля під’їзду — десятки пошкоджених авто, кілька з них вибухнули та вигоріли вщент.

РФ поцілила по багатоповерхівці ФАБ-250 з УМПК. Запуск авіабомб був з літака Су-34 з міста Бєлгорода. Усього було 3-4 пуски.

Поліція та рятувальники евакуювали людей з будинку. Їх виводили в тому числі через вікна, адже вхід до під’їзду зруйнований.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти теж влучили в багатоповерхівку в Харкові, були загиблі й поранені.