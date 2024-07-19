Росіяни завдали удару центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, в результаті якого поранені 7 людей, серед них дитина.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста. Усі сім постраждалих – госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше влучання прийшлося поряд з будинком, внаслідок чого згоріли дев’ять автомобілів.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Наразі всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.