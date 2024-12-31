Сьогодні, 31 грудня, напередодні Нового року російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вночі та вранці ворог також здійснив 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумщини. Шосткинська та Свеська громади стали об’єктами атаки.

Зокрема, у Свеській громаді один вибух стався внаслідок атаки FPV-дроном.

Як повідомив голова громади Микола Нога, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади та інші об’єкти соціальної сфери.

Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, уточнюються збитки та втрати.