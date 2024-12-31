Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вночі та вранці ворог також здійснив 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумщини. Шосткинська та Свеська громади стали об’єктами атаки.
Зокрема, у Свеській громаді один вибух стався внаслідок атаки FPV-дроном.
Як повідомив голова громади Микола Нога, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади та інші об’єкти соціальної сфери.
Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, уточнюються збитки та втрати.
“Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі”, — йдеться у повідомленні.
- Понад 1600 російських військових було знешкоджено за минулу добу, — Генштаб
- Сили ППО знешкодили 21 ворожий дрон
- Латвія підготувала для України понад 1000 бойових дронів