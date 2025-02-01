Російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

“1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи”, — сказав він

Нагадаємо, 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.