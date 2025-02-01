Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.
“1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи”, — сказав він
Нагадаємо, 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.