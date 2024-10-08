Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влучання у місті було внаслідок влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі.
За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.
Синєгубов повідомив, що серед цивільних є поранені. Щонайменше шестеро людей отримали травми, один цивільний — у важкому стані.
“Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих”, — зазначив Терехов.
Станом на 11: 25 відомо про 11 постраждалих, серед них — дитина 16 років. Троє громадян — у тяжкому стані.
11:54. Кількість постраждалих зросла до 16.
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