У вівторок, 8 жовтня, російські військові завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки в місті зафіксовано "приліт".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влучання у місті було внаслідок влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.

Синєгубов повідомив, що серед цивільних є поранені. Щонайменше шестеро людей отримали травми, один цивільний — у важкому стані.

“Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих”, — зазначив Терехов.

Станом на 11: 25 відомо про 11 постраждалих, серед них — дитина 16 років. Троє громадян — у тяжкому стані.

11:54. Кількість постраждалих зросла до 16.