Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі госпіталізовано пʼять людей, загалом медики надали допомогу вже 10 постраждалим.
Як уточнив міський голова Харкова, удар прийшовся по Київському району міста. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки.
Станом на 09:05 відомо про 13 постраждалих, з них 9 — госпіталізовано.
Наразі кількість постраждалих зросла до 15. За словами Синєгубова, рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.
“Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову з ракетної системи С-400.
На цю хвилину 16 постраждалих.
Як повідомив міський голова Терехов, кількість постраждалих зросла до 19-ти.
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