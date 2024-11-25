Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі госпіталізовано пʼять людей, загалом медики надали допомогу вже 10 постраждалим.

Як уточнив міський голова Харкова, удар прийшовся по Київському району міста. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки.

Станом на 09:05 відомо про 13 постраждалих, з них 9 — госпіталізовано.

Наразі кількість постраждалих зросла до 15. За словами Синєгубова, рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

“Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову з ракетної системи С-400.

На цю хвилину 16 постраждалих.

Як повідомив міський голова Терехов, кількість постраждалих зросла до 19-ти.