У ніч на 8 листопада російська армія завдала ударів КАБами по Харкову, націлившись на житлові райони. О 3:30 ворожі бомби вдарили по Салтівському та Шевченківському районах міста, спричинивши значні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Салтівський район

Бомба влучила в багатоповерховий будинок. Унаслідок цього 25 людей отримали поранення, п’ятьох з них госпіталізували. Стан постраждалих оцінюється як середній і легкий.

Також наразі евакуювали 30 мешканців, включно з чотирма дітьми. Частково зруйновано під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх, пошкоджено кілька сусідніх житлових будинків, п’ять автомобілів і виходи станції метро.

Центральна частина Харкова

Окрім Салтівки, російські війська вдарили по відкритій території в центрі міста, що призвело до пошкодження історичних будівель, громадських місць та житлових будинків.

Ще одне влучання відбулося неподалік житлової забудови, де пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків, магазини, торговельні павільйони та автомобілі та виходи станції метро. На щастя, постраждалих немає.