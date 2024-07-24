У ніч проти середи, 24 липня, війська РФ завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у місті пролунало два вибухи.

“Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється”, — зазначив о 5.44 Терехов.

Пізніше він повідомив, що відомо про одного загиблого.

“Щодо другого прильоту— удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях “прильотів” працюють усі відповідні служби”, — додав він

Також зазначається, що попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300.

Детальніше про наслідки ударів окупантів по Харкову та району розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 5:15 ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджено нежитлову будівлю та щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

О 5:25 за іншою адресою зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється.

Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив “Шахедом”. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.