Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!”, — написав Терехов.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

“Харків та район — будьте в укриттях!”, — наголосив він.

Як повідомив глава ОВА, росіяни вдарили КАБом по Харкову.

“На цю хвилину — без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце”, написав Синєгубов.

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