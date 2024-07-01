1 липня вдень у Харкові пролунав вибух. Російські окупанти обстрілюють місто та його околиці. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!”, — написав Терехов.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

“Харків та район — будьте в укриттях!”, — наголосив він.

Як повідомив глава ОВА, росіяни вдарили КАБом по Харкову.

“На цю хвилину — без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце”, — написав Синєгубов.