Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він також опублікував відео ліквідації наслідків ранкових ворожих атак.

“Не у всіх херсонців сьогодні вихідний. Не всі можуть поминати рідних чи вітати матусь. Зранку армія рф вдарила по Корабельному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Під обстрілом були житлові квартали”, – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, окупанти вдарили по газорозподільчій станції у Станіславській громаді в Херсонській області. За словами голови Херсонської ОВА, без газу залишились 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка. Це понад дві тисячі споживачів.